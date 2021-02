India, budget annuale: auspicato raddoppiamento della spesa sanitaria

12:41 – Nella giornata di oggi i leader indiani, per risollevare l’economia dell’India dalla grave crisi dovuta al Coronavirus, hanno deciso di proporre un raddoppiamento della spesa sanitaria in un budget annuale e evocare i limiti agli investimenti stranieri nel suo vasto mercato assicurativo, scrive AL-JAZEERA. “Consegnando la sua dichiarazione di bilancio al Parlamento, il ministro delle finanze Nirmala Sitharaman ha previsto un deficit fiscale del 6,8% del prodotto interno lordo (PIL) per il 2021/2022, superiore al 5,5% previsto da un recente sondaggio tra gli economisti condotto dall’agenzia di stampa Reuters. L’anno fiscale in corso che si concluderà il 31 marzo dovrebbe chiudersi con un deficit del 9,5%, ha detto, molto più alto della precedente proiezione del governo del 7%,” inoltre il Paese sta spendendo circa l’1% del PIL per la salute. Per cercare di migliorare i sistemi sanitari pubblici si spera di poter aumentare la spesa sanitaria a 2,2 trilioni di rupie indiane e immunizzare 1,3 miliardi di persone. Nonostante milioni di persone abbiano perso il lavoro, si auspica una crescita dell’11% nel 2021/2022, e l’India ritornerà ai livelli pre-pandemici in circa due anni. Sono stati stanziati 200 miliardi di rupie per ricapitalizzare le banche statali, il limite degli investimenti diretti esteri (FDI) per il settore assicurativo sembra aumentato al 74% e “il rendimento delle obbligazioni a 10 anni di riferimento dell’India è salito bruscamente al 6,03% dal minimo giornaliero del 5,93% in seguito alle proiezioni fiscali”. Dalla vendita della partecipazione in società e banche statali, l’India prevede di raccogliere 1,75 trilioni di rupie indiane, “la pandemia ha rovinato i piani di disinvestimento per l’anno fiscale in corso con solo 180 miliardi di rupie ($ 2,4 miliardi) raccolti finora dalle vendite. Il settore finanziario indiano deve affrontare una crescente pressione da un crescente mucchio di crediti inesigibili, crescenti tensioni al confine con la Cina e rabbia diffusa da parte degli agricoltori, le cui proteste contro le riforme del diritto agricolo hanno travolto parti della capitale Nuova Delhi la scorsa settimana.” (cit. AL-JAZEERA)

SM