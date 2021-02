Sardegna. Gialla o arancione, oggi la decisione del Tar

Entro le 15 relazione del Ministero Salute, poi il verdetto

(DIRE) Cagliari, 1 Feb. – Oggi i sardi sapranno se nelle prossime ore l’isola tornera’ in zona gialla, o se dovra’ invece rimanere nella piu’ restrittiva fascia arancione. È atteso infatti per questa sera il verdetto del Tar dopo il ricorso presentato dalla Regione contro l’ordinanza del 29 Gennaio, firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che aveva classificato la Sardegna come zona ad alto rischio covid. I giudici del tribunale amministrativo ieri avevano chiesto chiarimenti al ministero della Salute sui dati che hanno fatto retrocedere l’isola in zona arancione, lo stesso ministero entro questo pomeriggio alle 15 dovra’ presentare una sua relazione. Poi la decisione finale. (Api/ Dire) 11:20 01-02-21