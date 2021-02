Lombardia: Guido Bertolaso coordinerà la campagna vaccinale

08.40 – L’ex capo della Protezione Civile, Guido Bertolaso, sarà il coordinatore del piano vaccinale anti-Covid per la fase 2 in Lombardia. Al Palazzo della Regione Bertolaso ha già incontrato il Governatore e l’Assessore al Welfare Letizia Moratti. Bertolaso durante l’emergenza covid-19 dello scorso anno si era già occupato della pandemia facendo da consulente per l’allestimento dell’Ospedale alla Fiera di Milano. In mattinata è prevista l’ufficializzazione della sua nomina. Questa fase dell’inoculazione del vaccino riguarderà gli over 80.

