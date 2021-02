In data odierna, alle 8.35, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Osimo per un incidente stradale che ha visto coinvolte 2 autovetture scontrate frontalmente. La squadra del distaccamento di Osimo, in collaborazione con i sanitari del 118, ha estratto due persone rimaste incastrate all’interno delle auto e posto in sicurezza l’area dell’incidente. Sul posto anche la polizia locale.

