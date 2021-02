Giappone. Covid, Pfizer-Biontech assicura forniture stabili vaccino

(DIRE) Tokyo, 3 Feb. – “Il Giappone ricevera’ tutti i vaccini anti CoViD-19 che ha acquistato per il 2021 da Pfizer e BioNTech”, ha dichiarato in conferenza stampa l’amministratore delegato di BioNTech Ugur Sahin, in risposta alle crescenti preoccupazioni del Paese riguardo la stabile fornitura di vaccini. Il Giappone, che attualmente si trova in coda alla maggior parte delle principali economie avanzate nell’avvio delle vaccinazioni a causa della sua dipendenza dai produttori esteri e dal numero relativamente basso dei contagi dichiarati finora, ha in programma di lanciare la campagna di vaccinazioni entro il mese in corso. “Pfizer e BioNTech hanno aumentato la capacita’ di produzione a piu’ di 2 miliardi di dosi all’anno, da 1,3 miliardi iniziale, per soddisfare la domanda complessiva, e per questo siamo fiduciosi di riuscire a consegnare le dosi assicurate al Giappone nei tempi concordati”, ha aggiunto Sahin riferendosi all’accordo di fornitura di 144 milioni di dosi concordato con il governo giapponese. (Jief/Dire) 10:17 03-02-21