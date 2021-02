Reggio Calabria. Ad Arghillà inaugurato Polo sanitario di prossimità

Caserta (ACE): “Invertire lo sguardo dal centro alla Periferia”

(DIRE) Reggio Calabria, 3 Feb. – Inaugurato nel quartiere di Arghilla’ a Reggio Calabria il Polo sanitario di prossimita’. Si tratta della seconda realta’ di sanita’ pubblica di questo genere in riva allo Stretto, dopo quella gia’ avviata da anni nella frazione di Pellaro, sempre su iniziativa di un gruppo di medici volontari dell’Ace, l’associazione calabrese di epatologia. “Se la sfida prossima, suggerita dalla stessa emergenza pandemica, sta nell’invertire lo sguardo dal centro alla periferia, con l’intento di contrastare le profonde disuguaglianze, allora anche il nuovo paradigma sanitario deve occupare questi luoghi con proposte che siano in grado di restituire diritti e prospettive di speranza, fiducia e sicurezza”. Cosi’ il medico volontario Lino Caserta oggi all’inaugurazione dei locali realizzati grazie al sostegno della fondazione Vismara e messi a disposizione dal Comune di Reggio Calabria, all’interno del centro civico del quartiere. Erano presenti, tra gli altri, il vicesindaco Tonino Perna, l’assessore alle Politiche sociali Demetrio Delfino, il presidente del Consiglio comunale Enzo Marra e l’arcivescovo metropolita Giuseppe Fiorini Morosini. Le attivita’ sanitarie prevedono un impegno concentrato sulla prevenzione e l’assistenza delle maggiori emergenze epidemiologiche. I cittadini potranno chiedere assistenza gratuita per i servizi di chirurgia, diabetologia, dietistica, ematologia, endocrinologia, epatologia, gastroenterologia, medicina interna, ostetricia, psicologia, psichiatria. Di prossima attivazione anche i servizi di otorinolaringoiatria e reumatologia. Il polo sanitario di Arghilla’ sara’ attivo dal lunedi’ al venerdi’ dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00. (Mav/Dire) 16:17 03-02-21