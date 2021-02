Reggio Calabria, Brunetti: “Intensificati i servizi contro occupazione abusiva del suolo pubblico. Contiamo sul buon senso di commercianti e cittadini”

Partirà lunedì un servizio specifico e mirato, su tutto il territorio cittadino, contro l’occupazione abusiva del suolo pubblico. Per l’assessore comunale alla Sicurezza, Paolo Brunetti, si tratta di “un’attività necessaria e indifferibile”.

“Mi rivolgo al buon senso dei commercianti – ha spiegato il delegato della giunta Falcomatà – affinché, insieme, si metta fine ad una pratica obsoleta che danneggia il decoro dei luoghi e la libera circolazione dei cittadini su marciapiedi e lungo importanti arterie stradali”.

“Il mio invito – ha aggiunto – è ad una piena consapevolezza del problema, alla responsabilità e ad una proficua collaborazione; ovvero elementi e circostanze che possono soltanto fungere da aiuto all’intera comunità. Non si tratta, quindi, di un intervento di semplice repressione, ma di un atto di prevenzione contro fenomeni non più tollerabili che alimentano una cultura distorta sull’uso degli spazi comuni”.

“L’occasione – ha concluso Paolo Brunetti – mi è utile per ribadire il pieno sostegno ed un convinto ringraziamento agli agenti della Polizia municipale che, quotidianamente, con il loro lavoro ed un prezioso spirito di abnegazione, rappresentano un baluardo di legalità nelle nostre strade”.