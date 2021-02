Udine, incendio in un’azienda che produce tubi

Nella mattinata di ieri, poco prima di mezzogiorno, una squadra di Vigili del Fuoco della sede centrale è intervenuta per l’incendio scoppiato in un’attività manifatturiera a Rivignano. I Vigili del Fuoco, giunti sul posto, hanno trovato l’impianto aspirante di un macchinario piegatubi in fiamme: prontamente hanno spento le fiamme e ne hanno evitato la propagazione al resto dell’impianto di produzione. Le cause dell’incendio, che fortunatamente non ha coinvolto persone, sono ancora in fase di accertamento. (can)

comunicato stampa – fonte: http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=70072