USA, Iran: ritirata portaerei per allentare potenzialmente tensioni

12:29 – Per allentare potenzialmente le tensioni con l’Iran, l’Amministrazione del Presidente Americano Joe Biden ha deciso di compiere una mossa di ritiro di una portaerei dal Golfo, il USS Nimitz Carrier Strike Group, salpato dal Comando Centrale delle Forze Armate Statunitensi in Medio Oriente alla regione del Comando Indo-Pacifico, scrive AL-JAZEERA, dopo circa nove mesi in mare. Il movimento del gruppo di attacco è stato ampiamente valutato e discusso dall’Amministrazione Biden, ed è giunta alla conclusione che non è più necessario avere delle portaerei aggiuntive in Medio Oriente, in quanto la presenza di controllo americano è abbastanza solida. “L’Iran ha condotto esercitazioni militari e giochi di guerra nelle ultime settimane in mezzo alla crescente tensione tra Teheran e Washington e i suoi alleati regionali, in particolare Israele. Il mese scorso, Teheran ha effettuato la quinta esercitazione militare in due settimane mentre gli Stati Uniti hanno pilotato bombardieri B-52 con capacità nucleare sul Medio Oriente.” A tali azioni, si aggiunge l’intensificarsi dell’attività nucleare iraniana, ma le accuse sono state tutte respinte. Una lieve apertura verso un possibile accordo proviene dal Presidente Iraniano Hassan Rouhani, il quale ha affermato: “Se [gli Stati Uniti] lo vogliono, possono unirsi. Se non lo vogliono, possono tornare alle loro vite e noi ci occuperemo dei nostri affari”. (cit. AL-JAZEERA)

SM