Governo. Gelmini: Berlusconi è a favore di esecutivo Draghi

(DIRE) Roma, 4 Feb. – “La presa di posizione del presidente Berlusconi e’ a favore del governo Draghi, ovviamente condizionata ad una condivisione dei contenuti e della squadra”. Cosi’ Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, ai microfoni di Tagada’ su La7. “Il presidente Berlusconi oggi si e’ espresso, in maniera chiara con un apprezzamento per Mario Draghi. Questa e’ una situazione di estrema difficolta’ per il Paese, siamo di fronte a un’emergenza sanitaria, economica e sociale. La figura di Mario Draghi tranquillizza gli italiani, ed e’ di alto profilo esattamente come il presidente Berlusconi aveva auspicato: il governo dei migliori”, termina Gelmini. (Com/Sor/ Dire) 16:38 04-02-21