Governo. Salvini: Non ancora scelto su Draghi, Lega sarà compatta

(DIRE) Roma, 4 Feb. – “Se le richieste di Grillo sono tasse e patrimoniale, sara’ Draghi a dover scegliere tra Grillo e la Lega. Prima di parlare con Mario Draghi non abbiamo gia’ scelto si’ o no. Chiederemo meno tasse e burocrazia, piu’ cantieri, controllo dei confini. C’e’ l’idea d’Italia della Boldrini dove c’e’ posto per tutti e c’e’ l’idea d’Italia della Lega dove l’immigrazione va controllata”. Lo dice Matteo Salvini, che aggiunge: “In base alle risposte che avremo liberamente faremo le nostre scelte e qualunque sara’ la nostra scelta sara’ la scelta di tutti. A differenza di altri, dove ci sono correnti, correntine, fuoriusciti e ripensanti noi ci confrontiamo sulle idee e poi quando si sceglie la Lega si muove compatta”. (Anb/ Dire) 17:10 04-02-21