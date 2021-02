L’Accademia delle Imprese Europea a Euroflora 2021

Ci sarà anche l’Accademia delle Imprese Europea tra le realtà internazionali che parteciperanno alla XII edizione di Euroflora, la manifestazione florovivaistica internazionale più prestigiosa del Mediterraneo, in programma a Genova da sabato 24 aprile a domenica 9 maggio 2021. Come si legge sul sito di Euroflora (https://euroflora.genova.it/), si tratta della più spettacolare delle manifestazioni floreali d’Europa che ritorna, nel 2021, ai Parchi e ai Musei di Nervi a Genova per regalare ai visitatori un’esperienza unica. Grande protagonista sarà la natura, in tutte le sue forme Saremo fianco a fianco con aziende provenienti da tutto il mondo, che rappresentano l’eccellenza del panorama internazionale, per contribuire a costruire un percorso di visita che negli anni è divenuto sempre più attento non solo alla bellezza, ma anche alla valorizzazione della biodiversità e alla sostenibilità urbana e ambientale. Nel prestigioso scenario di Euroflora 2021 saremo presenti con uno spazio espositivo con obiettivo la valorizzazione e la promozione delle produzioni locali italiane degli alberi da frutto e dei territori ad esse collegati. “A distanza di dieci anni” – precisa Giuseppe Ariobazzani, Presidente dell’Accademia delle Imprese Europea – “l’Accademia delle Imprese Europea si ripropone alla Kermesse Internazionale Euroflora, che quest’anno avrà luogo presso i Parchi Nervi di Genova dal 24 Aprile al 9 Maggio, rappresentando non più la sola Calabria ma l’intera Nazione, promuovendo e valorizzando le identità territoriali, puntando principalmente sulla tracciabilità della produzione italiana. Tutto questo attraverso il sistema PIT, che si basa sulla creazione di una vera e propria “Carta d’Identità” del prodotto che ne specifica la territorialità in ogni sua fase, dalla materia prima al confezionamento.”