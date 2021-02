Montagna. Dai Paesi e dagli impianti, domani risuona grido d’aiuto

Donazzan stop a turismo sciistico ha causato danni incalcolabili

(DIRE) Venezia, 4 Feb. – Il dipartimento Lavoro e crisi aziendali di Fratelli d’Italia, guidato dall’assessore regionale veneto al Lavoro, Elena Donazzan, aderira’ domani al flash mob #PerChiSuonaLaMontagna promosso dal direttore di ‘Sciare magazine’ Marco di Marco e dall’Uncem (Unione nazionale Comuni Comunita’ enti montani). L’appuntamento per il flash mob e’ per domani, venerdi’ 5 febbraio alle 10, quando tutte le stazioni sciistiche e i territori montani d’Italia sono invitati a “far suonare la montagna” per un minuto. “La chiusura per Covid degli impianti sciistici italiani ha causato danni incalcolabili al turismo invernale e all’economia dei territori montani: una vera e propria catastrofe annunciata, che poteva essere evitata, come chiedevamo a novembre, se il governo avesse scelto di mettere in pratica le linee guida per la riapertura degli impianti di sci elaborate dalle Regioni”, afferma Donazzan. Ora “i mondiali di sci alpino di Cortina possono essere un volano per la ripartenza, una boccata d’ossigeno per la montagna veneta che, assieme all’Altopiano, e’ vittima da mesi di uno stop forzato imposto per decreto: e’ giunto il momento di concentrare gli sforzi nell’evitare gli effetti di una crisi economica che, alla stregua dell’emergenza sanitaria, rischia di avere pesanti ricadute sul sistema-Italia”. (Fat/ Dire) 11:50 04-02-21