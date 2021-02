Recovery. BCE: Investimenti e riforme per sostenere ripresa

(DIRE) Roma, 4 Feb. – “Per sostenere la ripresa, la politica di bilancio deve fornire uno stimolo mirato, per lo piu’ temporaneo, commisurato alle caratteristiche specifiche della crisi e alla posizione di bilancio dei vari paesi. Gli investimenti pubblici, integrati dal pacchetto Next Generation Eu e accompagnati da adeguate politiche strutturali, dovrebbero svolgere un ruolo importante al riguardo”. E’ quanto si legge nel bollettino economico della Bce. “Gli investimenti pubblici avranno un ruolo importante anche nella ripresa economica post-pandemia, soprattutto attraverso i finanziamenti forniti dal programma Next Generation Eu”. In particolare, sottolinea la Banca centrale, “gli investimenti aggiuntivi nell’ambito di tale programma svolgeranno un ruolo di primo piano nel sostenere la ripresa, una volta terminata la pandemia. Tale strumento produrrebbe un’espansione di bilancio incentrata sul debito pari, in media, a circa l’1 per cento del PIL nell’area dell’euro, nel periodo 2021-2024. La maggior parte degli interventi finanziati da Ngeu dovrebbe essere destinata agli investimenti e alle riforme strutturali volte a favorire la crescita”. (Lum/ Dire) 11:31 04-02-21