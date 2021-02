12:23 – L’Istat nota una diminuzione del 5,4% per le vendite al dettaglio nel 2020, solamente il commercio elettronico segna +34,6%, unica forma distributiva a segnare una forte crescita, scrive ANSA. L’emergenza di Coronavirus ha costretto il Governo a chiudere gli esercizi non essenziali e la crisi successiva, hanno segnato ampiamente il settore del commercio non alimentare, al contrario “il settore alimentare ha segnato un risultato positivo”. (cit. ANSA)

