Danimarca, Mare del Nord: approvata costruzione della prima isola energetica al Mondo

12:04 – Il Mare del Nord ospiterà la prima isola energetica al Mondo approvata dalla Danimarca, la quale produrrà e immagazzinerà abbastanza energia verde per coprire il fabbisogno di elettricità di tre milioni di famiglie europee. Inizialmente coprirà uno spazio pari a 18 campi di calcio, l’isola artificiale “sarà collegata a centinaia di turbine eoliche offshore e fornirà sia energia elettrica sia idrogeno verde per uso marittimo, aereo, industriale e dei trasporti pesanti.” Tale piano rientra nella svolta Green che l’Unione Europea vuole attuare entro il 2050, il quale prevede, tra l’altro, anche di aumentare di circa 25 volte la capacità di energia eolica offshore europea. La costruzione della più grande isola ad energia eolica costerà circa 210 miliardi di Corone Danesi e sarà a circa 80 km dalla costa, e rientra nel progetto della Danimarca di ridurre le emissioni di gas serra del 70% entro il 2030 dai livelli del 1990. L’inizio dei lavori non è stato ancora deciso, ma la Danimarca ha già in mente un nuovo progetto per un’isola energetica nel Mar Baltico. “Solo ispirando gli altri e sviluppando nuove soluzioni verdi che desiderano utilizzare, possiamo davvero fare qualcosa per combattere il cambiamento climatico”, ha detto Jorgensen. (cit. AL-JAZEERA)

SM