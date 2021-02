Giappone. Crollano utili dei 5 principali gruppi bancari

Calo di oltre 13% tra Aprile e Dicembre 2020

(DIRE) Tokyo, 5 Feb. – I rapporti finanziari annuali sul 2020 pubblicati dai principali gruppi bancari del Giappone mostrano come per i primi 5 di essi nel secondo semestre dello scorso anno i profitti siano crollati mediamente del 13,1% rispetto al 2019. La performance negativa e’ dovuta essenzialmente alla crescita di oltre il 3% dei costi del credito nell’anno fiscale 2020, saliti a 709,8 miliardi di yen per via dell’elevato numero di prestiti non esigibili causato dalla crisi. (Jief/Dire) 08:53 05-02-21