Libia. Eletto Consiglio Presidenziale, governo entro 21 giorni

(DIRE) Roma, 5 Feb. – Il nuovo governo della Libia dovra’ essere formato entro 21 giorni: lo prevedono gli accordi raggiunti a Ginevra, nel quadro del Forum di dialogo dei rappresentanti politici e dei territori culminato oggi nell’elezione del Consiglio presidenziale che sara’ chiamato a guidare il Paese. Al vertice ci sara’ Mohammed al-Menfi, 44 anni, diplomatico originario di Tobruk, in Cirenaica, gia’ ambasciatore in Grecia. I suoi vice, scelti sulla base di un criterio di rappresentanza regionale, rispettivamente per l’ovest e per il sud, sono Abdullah Al-Lafi e Mossa Al-Koni. Come primo ministro e’ stato scelto Abdul Hamid Dbeibah, originario di Misurata. Il quotidiano Libya Observer ricorda che l’esecutivo dovra’ ottenere la fiducia della Camera dei rappresentanti. (Com/Vig/Dire) 19:29 05-02-21