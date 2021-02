Olimpiadi 2026. Milano Cortina, 8 mln occhi puntati su Ambassador Challenge

Tra 16 partecipanti ci sono attrici, cantanti e gamer

(DIRE) Roma, 5 Feb. – Una fan base di 8 milioni di occhi per scegliere chi potra’ vivere da protagonista Milano Cortina 2026. Tra i 16 partecipanti selezionati per la prima Ambassador Challenge promossa dal Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali italiani ci sono influencer e content creator di ogni tipo e da tutta Italia. Una coppia di gamer e una cantante, un’attrice e uno youtuber, travel blogger, food blogger e anche un green influencer. Tutti accomunati da un unico obiettivo: dimostrare che non bisogna essere degli atleti per credere nell’Olimpismo e nel Paralimpismo e sensibilizzare la comunita’ digitale verso quei valori universali a cui i Giochi si ispirano. Sedici partecipanti, quattro sfide, un solo vincitore. Gli aspiranti Ambassador si sfideranno in prove social a eliminazione diretta votate direttamente su Instagram. A fare la differenza non saranno doti fisiche o atletiche, ma la capacita’ di comunicare e diffondere valori come eccellenza, rispetto e amicizia. Una sfida per accendere tra i loro follower l’entusiasmo verso le Olimpiadi e Paralimpiadi italiane. Si comincia oggi alle 18 con la sfida tra due cantanti: Roberta Branchini e Luca Vismara. (Com/Res/ Dire) 10:55 05-02-21