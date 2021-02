(DIRE) Roma, 5 Feb. – Fiamme questa notte alle 2, nel supermercato Eurospin di via Flaminia, km 33, a Rignano Flaminio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con diversi mezzi per la messa in sicurezza dell’area. Non sono state coinvolte persone. Sul posto anche 118, Italgas e Carabinieri. (Ago/ Dire) 10:20 05-02-21