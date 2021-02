Viabilità. Senza casco in monopattino, a Firenze ecco prima multa

Elevata dai Vigili. Nardella: Sicurezza viene prima di tutto

(DIRE) Firenze, 5 Feb. – Sul monopattino elettrico ma senza casco, a Firenze obbligatorio. Cosi’ ieri e’ scattata la prima multa dei vigili, come racconta a ‘Lady Radio’ il sindaco Dario Nardella. Il tema e’ sensibile, visto che alcune societa’ che gestiscono il servizio sharing si sono rivolte al Tar per stoppare l’ordinanza attiva da febbraio firmata dal primo cittadino. Che tuttavia, in attesa della sentenza, tira dritto: “Per noi la sicurezza e la vita delle persone vengono prima di ogni cosa, di fronte a questo non si scherza”. Inoltre, “la legge gia’ prevede il casco obbligatorio ai minorenni, quindi la nostra non e’ che sia questa grande rivoluzione”. Anzi, attraverso la misura “parifichiamo tutti, in modo che il trattamento sia omogeneo, perche’ la morte si rischia 17 anni come a 40. I dati in Italia, infatti, sono molto allarmanti: ogni tre giorni abbiamo un incidente gravissimo sui monopattini elettrici”. Come Comune, conclude, “vogliamo incoraggiare l’utilizzo di questo mezzo, ma per farlo dobbiamo creare le migliori condizioni di sicurezza possibili”. (Dig/ Dire) 10:10 05-02-21