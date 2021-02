Albano (Rm). Soccorso record ad un neonato privo di sensi da parte della Polizia di Stato

Sono le 13.15 quando una pattuglia della Polizia Stradale di Albano in transito sulla SS 7 Appia è stata fermata da un utente per chiedere aiuto. Agli operatori ha riferito che doveva correre a casa perché la moglie, lo aveva avvertito telefonicamente che il loro bambino di 17 mesi era privo di sensi. Immediata la staffetta dei poliziotti all’utente per farlo arrivare a casa nel minor tempo possibile. Accompagnato all’interno dell’abitazione i poliziotti hanno capito la gravità della situazione: non c’era tempo da perdere. Albano Ariccia in 10 minuti per raggiungere il NOC – Ospedale dei Castelli Romani dove il piccolo è stato affidato alle cure mediche e di lì a poco la bella notizia: ha ripreso conoscenza.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Roma/articolo/1733601d6ac2891b7131798050