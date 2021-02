Governo. Gelmini: Salvini in sintonia con Berlusconi per esecutivo dei migliori

(DIRE) 6 Febbr. – “Matteo Salvini, dalle parole di oggi, mi e’ sembrato convinto di voler dare un contributo serio e di mettere a disposizione la pattuglia parlamentare della Lega per fare delle cose”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a TgCom24. “Rispetto alle dichiarazioni di qualche giorno fa, che erano gia’ state di apertura al governo Draghi, mi sembra che oggi Salvini sia stato netto e’ chiaro, e trovo la sua posizione in assoluta sintonia con quella del presidente Berlusconi. Evidentemente le parole di Draghi e le prime consultazioni hanno messo in rilievo convergenze per quanto riguarda l’economia, la salute e la necessita’ di uscire dal pantano”. (Rai/ Dire) 19:17 06-02-21