Quali sono le opportunità e le sfide che le PMI dovranno affrontare per il rilancio dei consumi e la ripresa economica? Questa la domanda che farà da perno all’iniziativa “L’Export digitale per le PMI: le opportunità per il Made in Italy”, organizzata da PwC che si terrà, in live streaming, l’11 febbraio alle ore 10.30.

Durante l’incontro, moderato da David Pambianco, si discuterà sulle sfide e le opportunità che le PMI dovranno affrontare nel medio e lungo periodo e sulla trasformazione dei modelli di business. Il forte aumento dell’utilizzo della tecnologia e dell’e-commerce, la tendenza ad acquistare sempre più Made in Italy sono fattori chiave per il rilancio dei consumi e la ripresa economica.

Ad intervenire Erika Andreetta, Partner PwC Italia, Consumer Markets Consulting Leader, che fornirà un’overview sulle principali sfide per la ripresa. A seguire, Rodrigo Cipriani Foresio, General Manager Alibaba Group and Country Manager Alipay South Europe, darà voce a uno speech dal titolo: “Marketplace: ruolo e opportunità per lo Sviluppo delle Imprese”.

Sarà poi la volta di Antonio Franceschini, Responsabile Ufficio Promozione e Mercato Internazionale CNA, che illustrerà le strategie di export digitale e internalizzazione delle PMI italiane. L’evento si concluderà con due case history italiane che verranno raccontate da Astrid Beltrami, Export Director di Dr. Vranjes Firenze e Maria Antonietta Plantone, AD di Laboratori Cosmetici.

È necessario Per seguire l’evento registrarsi alla pagina https://www.meetpwc.it/lexportdigitaleperlepmi