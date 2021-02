Salvini: con Draghi un’idea di base c’è …

Roma – Il Leader della Lega, Matteo Salvini, si è incontrato con Mario Draghi, scelto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per costituire un nuovo Governo. Un esecutivo capace di guidare il Paese in un momento così delicato e che sappia sfruttare al meglio le risorse del Recovery Fund. “E’ stato mezz’ora di confronto interessante e stimolante sull’idea di Italia che per diversi aspetti coincide. Al centro c’è stato il tema dello sviluppo, della crescita dei cantieri”. Così Matteo Salvini risponde alla stampa subito dopo aver colloquiato con Mario Draghi. Ha poi sottolineato: “Non siamo costretti a dire sì a tutti i costi o no a tutti i costi”. E aggiunto “La settimana prossima ci siamo impegnati a entrare nel merito. Tagliare tasse e burocrazia, nessuna idea di patrimoniale, ne’ tasse sui conti correnti. Semmai una pace fiscale”. A chi gli chiede se farà parte del governo e cosa pensa della posizione di FdI risponde: “Noi non abbiamo posto condizioni, ne’ veti su persone, ne’ su idee o movimenti. Non commento le posizioni degli altri, le rispetto. Non abbiamo parlato di ministri, formule miste, sottosegretari … Ho detto per chiarezza che la Lega non sarà per il ‘forse’. Se saremo convinti, saremo per un sì convinto”. Ha concluso così Matteo Salvini le sue dichiarazioni alla stampa dopo il confronto con Mario Draghi.

contributo video – Marilena Alescio

FMP