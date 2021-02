Canottaggio. Giuseppe Abbagnale rieletto per la terza volta Presidente della FIC

ROMA, 07 Febbraio 2021 – L’Italia del canottaggio ha confermato, per la terza volta, Giuseppe Abbagnale alla presidenza della Federazione Italiana Canottaggio, per il quadriennio 2021-2024. Questo l’esito dell’Assemblea Nazionale che si è svolta all’Hilton Airport Hotel di Roma. Abbagnale ha ottenuto 208 preferenze su 219 votanti, pari al 95.85%. “Sono molto soddisfatto di questo risultato che premia gli otto anni di lavoro portato a termine in questi ultimi otto anni. Ora insieme al Consiglio neoeletto lavorerò per cambiare la nostra Federazione”, queste le prime parole di Abbagnale dopo la sua conferma.

IL NUOVO CONSIGLIO – Quota Società: Michelangelo Crispi-Lazio (voti 131), Luciana Reale-Abruzzo (103), Antonio Giuntini-Toscana (101), Fabrizio Quaglino-Lombardia (84), Rossella Scola-Lombardia (84), Massimiliano D’Ambrosi-Friuli Venezia-Giulia (77), Andrea Vitale-Sicilia (74). Quota Tecnici: Roberto Romanini-Piemonte (13). Quota Atleti: Sara Bertolasi-Lombardia (23), Simone Martini-Veneto (20). Presidente del Collegio Revisori dei Conti: Alberto Belgeri (104).

c.s. – FIC – http://www.canottaggio.org/