Covid. In Sicilia scende il numero dei positivi: sono 39.009

Nelle ultime 24 ore scoperti 574 nuovi casi

(DIRE) Palermo, 7 Febbraio – Scende ancora il numero dei positivi al coronavirus in Sicilia. Secondo il report del ministero della Salute, sull’Isola si contano ad oggi 39.009 contagiati, 257 in meno rispetto ai dati di ieri. I nuovi casi registrati tra ieri e oggi sono 574, i decessi 25 e le guarigioni 806. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (antigenici e molecolari) sono 24.613. Diminuiscono sensibilmente i ricoverati in regime ordinario negli ospedali, passati dai 1.228 di ieri ai 1.198 di oggi. Leggero aumento per i ricoveri in terapia intensiva e sub-intensiva: ieri erano 177, oggi sono 178. (Sac/Dire) 19:34 07-02-21