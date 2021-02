Governo. Beccalossi: insulti FdI dopo appello, partito-caserma non va lontano

Da autorevoli dirigenti come Donzelli e Cirielli

(DIRE) Roma, 7 Febbraio – “Dispiace che il nostro appello a Giorgia Meloni sull’opportunità di votare la fiducia al costituendo governo Draghi sia stato commentato molto malamente da autorevoli dirigenti di Fratelli d’Italia come Donzelli e Cirielli. Ci preme sottolineare, ancora una volta, che il nostro ragionamento era ed è basato su considerazioni esclusivamente politiche. Ed è su queste che bisognerebbe confrontarsi opponendo tesi a tesi, posizioni a posizioni. Anche perchè con lo spirito da caserma, in politica non si va lontano”. Così Viviana Beccalossi, presidente nazionale di Rifare Italia, in una nota. (Com/Ran/Dire) 16:24 07-02-21