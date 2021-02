Genova. Nasconde in casa cannabis e cocaina. Arrestato spacciatore di Quezzi

Ieri, nelle prime ore del mattino, i poliziotti dell’U.P.G. hanno arrestato un italiano di 54 per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Gli agenti, appreso di una probabile attività di spaccio ancora in atto nei pressi dell’abitazione dell’uomo, hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare. Ad aprire la porta il 54enne che, alla richiesta di consegnare, qualora ne detenesse, sostanza stupefacente, ha consegnato un piccolo involucro di cocaina sostenendo che fosse destinato ad un uso personale. Non convinti, gli operatori hanno comunque proceduto con il controllo, rinvenendo e sequestrando 31 grammi di cannabis, 8 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e la somma di 1390 euro in banconote di vario taglio. Questa mattina sarà giudicato con rito direttissimo.

