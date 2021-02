Governo. Sgarbi: Per Draghi importante anche riforma giustizia penale

(DIRE) Roma, 8 Feb. – “Il presidente Draghi ci ha detto della riforma della giustizia civile perche’ la chiede l’Europa, ma lui ritiene importantissima anche la riforma della giustizia penale, ma ne ha parlato come non ci fosse il tempo”. Lo ha detto Vittorio Sgarbi, dopo le consultazioni con il premier incaricato. “Siamo colpiti dalla lucidita’ e dalla precisione di un presidente che indica come primo elemento far uscire dalla depressione piscologica ed economica l’Italia”, ha aggiunto. (Lum/ Dire) 17:34 08-02-21