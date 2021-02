Consultazioni. CODACONS protesta per esclusione consumatori

Lettera a Mario Draghi

(DIRE) Roma, 9 Feb. – Il Codacons protesta per l’esclusione delle associazioni dei consumatori dalle consultazioni per la formazione del nuovo Governo e ha inviato una lettera urgente a Mario Draghi. “Desta sconcerto che domani Lei consulterà una sola associazione di consumatori, la ottima Coldiretti, ma soprattutto solo due associazioni ambientaliste, Legambiente e WWF, cui va tutto il nostro rispetto, ma la prima associazione politica con rappresentanti presenti in Parlamento, e la seconda associazione privata di iscritti e più organizzazione per la vendita di gadget che associazione che opera sul territorio- si legge nella lettera- La nostra organizzazione, unica riconosciuta sia come associazione ambientalista che associazione di difesa dei consumatori presente nel Cncu, è impegnata in prima persona in fondamentali vicende ambientali come Ilva e altre ed è l’unica riconosciuta rappresentativa della parte più debole dei cittadini dalla Corte di Cassazione con sentenza del 2011”. “Siamo certi- si conclude la lettera- che saprà ovviare a questa omissione degli uffici e vorrà ascoltare anche il Codacons”. (Com/Pol/ Dire) 21:33 09-02-21