Covid-19. Da ieri 10.630 nuovi casi su 273.263 tamponi, cala positività al 3,9%, 307 i decessi, stabili terapie intensive

(DIRE) Roma, 9 Feb. – Sono 10.630 i nuovi casi covid in Italia a fronte di 273.263 tamponi, con un tasso di positivita' dunque del 3,9%. Ieri i nuovi casi individuati erano stati 7.970 con 144.270 tamponi per un tasso di positivita' del 5,5%. Sono 422 i decessi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore. Ieri i morti erano stati 307 morti. Le terapie intensive per coronavirus occupate in Italia rimangono sempre 2.143, come ieri. E' quanto emerge dal quotidiano report sul coronavirus emesso da Protezione Civile e ministero della Salute. Ieri le terapie intensive erano aumentate di 36 unita'. (Sor/Dire) 18:10 09-02-21