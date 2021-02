Covid. OMS: Improbabile virus sia arrivato da laboratorio a Wuhan

Conferenza stampa al termine della missione nella città cinese

(DIRE) Roma, 9 Feb. – E’ “altamente improbabile” che il Covid-19 si sia diffuso a partire da un laboratorio di Wuhan: lo ha detto oggi Peter Ben Embarek, capo degli esperti dell’Organizzazione mondiale della sanita’ (Oms) in missione nella citta’ cinese. Stando alla sua ricostruzione, condivisa nel corso di una conferenza stampa, sopralluoghi, analisi e incontri hanno permesso di raccogliere nuove informazioni senza pero’ cambiare in modo radicale il quadro su cio’ che e’ effettivamente noto rispetto alle origini della pandemia. La tesi rilanciata da Embarek e’ che il nuovo coronavirus abbia origini animali e si sia trasmesso a esseri umani in modo tuttora da accertare. Secondo il capomissione dell’Oms, e’ “molto probabile” che ci siano stati passaggi intermedi. Stando agli esperti, “una riserva naturale” del Covid-19 potrebbe sarebbe costituita dalla popolazione dei pipistrelli. Nel corso della conferenza stampa, i ricercatori internazionali dell’Oms e i colleghi cinesi che li hanno affiancati a Wuhan hanno sottolineato che non ci sono indicazioni che il virus circolasse in citta’ prima che fossero registrati i primi casi nel dicembre 2019. Finora nel mondo i casi di Covid-19 accertati sono stati oltre 106 milioni. Almeno due milioni e 300.000 le persone morte con o a causa del virus. (Vig/Dire) 19:01 09-02-21