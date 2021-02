Foibe. Caretta (FdI): fu pulizia etnica pianifica dal comunista Tito

(DIRE) Roma, 9 Feb. – “Le foibe furono un atto di pulizia etnica pianificato e attuato dal regime comunista di Tito. Condivido parola per parola l’opinione dello storico Giordano Bruno Guerri che ha evidenziato l’entità di una tragedia che ha riguardato migliaia di italiani, con la tacita connivenza di chi, anche in Italia, ha finto per decenni di non conoscere la verità. I nostri connazionali istriani, scampati all’odio etnico sono stati derisi e colpevolizzati da coloro che per mere speculazioni politiche hanno preferito negare l’orrore. La giornata del Ricordo è un momento di fondamentale importanza per tutti gli italiani perchè fatti così tragici non possano e non debbano mai più ripetersi”. E’ quanto dichiara l’on. Maria Cristina Caretta, deputata di Fratelli d’Italia. (Com/Pol/ Dire) 21:58 09-02-21