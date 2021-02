Governo. Grillo: Aspettiamo su voto Rousseau, ma la Lega non deve entrare

(DIRE) Roma, 9 Feb. – “Draghi? E’ un grillino. Mi ha dato ragione su tutto. Mi chiama l’Elevato, ha senso dell’umorismo. Ora io chiedo un attimo di pazienza. Non possiamo votare domani… aspettiamo un attimo, aspettiamo lui che pubblicamente ci dice quel che vuol fare”. Così Beppe Grillo, in un video su Facebook ipotizza uno slittamento del voto su Rousseau relativo al sostegno nei confronti del Governo Draghi. “E’ un ragazzo di 74 anni. Ho parlato e lui ha annuito sempre, ha ribadito che l’ambiente viene per primo. Io gli ho detto: per prima cosa la Lega non deve entrare. Non capisce niente di ambiente. Prima di fargli fare il meetup, vediamo cosa succede….”, aggiunge il fondatore del M5S. (Rai/ Dire) 22:49 09-02-21