Lecce. Arrestato 19enne albanese per tentato furto

Nelle prime ore di questa notte una pattuglia della sezione volanti della Questura di Lecce è intervenuta in piazza De Sanctis per una segnalazione di rumori sospetti provenienti da un chiosco ove insistono dei distributori automatici di alimenti e bevande. Sul posto, gli agenti hanno sorpreso un 19enne albanese, H.G., già noto per i suoi precedenti penali, armeggiare su di un distributore con un tubo d’acciaio, nel tentativo di forzarlo. Operazione non portata a termine per l’arrivo dei poliziotti. Dalle verifiche effettuate all’interno del chiosco, sono stati rinvenuti altri tubi in acciaio analoghi a quelli usati dal giovane albanese e, dei 4 distributori presenti, solo uno è risultato danneggiato, quello che stava forzando, destinato alla raccolta delle monete. L’operazione è stata ripresa dal sistema di videosorveglianza installato all’interno del chiosco.

Dai successivi accertamenti esperiti dai poliziotti è emerso che H., oltre ai precedenti penali era anche destinatario di un avviso orale emesso dal Sig. Questore della provincia di Lecce in data 13.10.2020 ed inottemperante all’ordine del Questore di Lecce di lasciare il territorio nazionale emesso in data 14.11.2020. Il cittadino albanese è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato e condotto presso la casa circondariale, nonché indagato per inottemperanza all’ordine di lasciare il territorio nazionale.

comunicato fonte – https://questure.poliziadistato.it/Lecce/articolo/117060223e96130ba348754971