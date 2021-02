Morto ex Presidente del Senato Franco Marini

09.20 – Franco Marini, ex presidente del Senato, segretario della Cisl, ministro del Lavoro, segretario del Partito Popolare italiano è morto oggi all’età di 87 anni. Era nato a San Pio delle Camere in provincia di L’Aquila, una importante carriera nella CISL sino a diventarne il Segretario Generale. Marini fu eletto senatore nel 2006, fu candidato ed eletto alla presidenza del Senato, successivamente fu anche proposto come possibile Presidente della Repubblica. Messaggio di cordoglio “trasversale” alla famiglia dal mondo della Politica italiana.

FR