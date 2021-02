Norvegia. Gli USA portano i bombardieri

07.00 – I bombardieri B-1 dell’Esercito USA saranno stanziati in Norvegia. E’ una decisione che manda una chiaro segnale alla Russia, a quelle latitudini gli Stati Uniti non avevano mai effettuato una scelta simile. Pare che ci sia l’animus di difendere gli alleati da possibili aggressioni russe. I bombardieri e circa 200 militari della base texana di Dyess saranno quindi trasferiti alla base di Orland, in Norvegia. Dopo sole 3 settimane ci saranno le prime le missioni nel Circolo Polare Artico e nello spazio aereo internazionale. La notizia su bombardieri è stata diffusa dall’emittente americana CNN ed ha come fonte il Pentagono.

