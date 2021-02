Reggio Calabria, 9 Febbraio 2021 – Sono arrivati in Calabria i furgoni SDA, corriere di Poste Italiane, per la consegna del vaccino AstraZeneca. Nella giornata di oggi, infatti, alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, hanno preso in carico i vaccini AstraZeneca e stanno concludendo il loro viaggio, verso le destinazioni finali di Cosenza, Crotone, Vibo Valentia e Melito Porto Salvo.