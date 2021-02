Vietnam. Il 9 Febbraio 1965 arrivarono le prime truppe USA

Il 9 di Febbraio è una data storica nel Vitenam si ricorda l’arrivo delle prime truppe a Stelle e Strisce nella parte meridionale del Paese. Gli americani arrivarono nello stato sud est asiatico per sconfiggere le forze filo-comuniste. Fu una guerra sanguinosa che però segnò la disfatta dell’esercito più forte del mondo con la liberazione di Saigon (oggi Ho Chi Minh) il 30 Aprile del 1975 e la riunificazione del Vietnam in unico Stato. Successivamente la Capitale diventò la metropoli di Hanoi. A ricordare quegli anni di morte ed orrore , come monito ad evitare che si ripetano tali stragi, il suggestivo Museo “War Remnants Museum“, nel Distretto 3, Ho Chi Minh City.