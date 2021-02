Catanzaro: ancora un arresto della Polizia di Stato per stupefacenti

Nell’ambito dei servizi predisposti dal Questore di Catanzaro, personale del Commissariato di Catanzaro Lido, in data odierna, ha tratto in arresto S.S., di anni 40, per il reato di detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso di una perquisizione nella sua abitazione di Catanzaro Lido, infatti, veniva rinvenuta, all’interno della camera da letto, una consistente quantità di sostanza stupefacente, 209.65 grammi di tipo hashish, in parte già suddivisa in involucri, un bilancino di precisione ancora intriso di sostanza e perfettamente funzionante. Alla luce di ciò, essendo palese la detenzione ai fini di spaccio della sostanza, sia per la quantità sia per le modalità di confezionamento, al termine della perquisizione domiciliare, S.S., già conosciuto per le molteplici segnalazioni per reati concernenti gli stupefacenti, veniva accompagnato presso gli Uffici del Commissariato di P.S. di Catanzaro Lido, tratto in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, su disposizione del P.M. di turno

comunicato stampa – fonte – https://questure.poliziadistato.it/Catanzaro/articolo/12366023f0da1e1fc242041435