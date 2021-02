Covid. Boom di guarigioni in Sicilia: 1.600 tra ieri e oggi

Numero degli attuali positivi scende a 37.587, i nuovi casi sono 695

(DIRE) Palermo, 10 Feb. – Scendono a 37.587 gli attuali positivi al Covid-19 in Sicilia. Il dato e’ contenuto nel report quotidiano del ministero della Salute e dell’istituto superiore di sanita’. Il numero degli attuali contagiati scende di 934 unita’ rispetto a ieri. I nuovi casi registrati tra ieri e oggi sono stati 695 e i decessi 29. L’incremento di casi piu’ consistente si registra nelle province di Palermo e Catania, dove sono stati scoperti 218 e 197 nuovi positivi. La caselle delle guarigioni registra un autentico boom: 1.600 nelle ultime 24 ore. Tra ieri e oggi i tamponi molecolari e antigenici effettuati sono stati 22.360. Scende sensibilmente anche il numero dei ricoverati in regime ordinario, passati dai 1.161 di ieri ai 1.108 di oggi. In lieve diminuzione anche i ricoveri nelle terapie intensive e sub-intensive: ieri erano 176, oggi sono 170 (Sac/Dire) 18:43 10-02-21