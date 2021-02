India, ILP: celebra coppie interreligiose contro “Love jihad”

12:18 – ” La scorsa settimana, la Corte Suprema indiana ha rifiutato di ascoltare petizioni che contestano la validità costituzionale delle leggi di conversione religiosa approvate dai governi di destra negli stati di Uttar Pradesh e Uttarakhand, dicendo che le alte corti di questi stati dovrebbero decidere in merito”, scrive AL-JAZEERA, ne è conseguito che persone innocenti sono state penalizzate dalle leggi sul “jihad dell’amore”. Le leggi “Love jihad” nascono come difesa contro una teoria del complotto che vuole obbligare con la forza le donne indù a convertirsi e sposare uomini musulmani. A difesa dei matromini interreligiosi, considerati Tabù in India, è stato fondato l’India Love Project (ILP), avviato da alcuni giornalisti sui social network per sostenere “l’amore e il matrimonio al di fuori delle catene di fede, casta, etnia e genere”, nel quale le persone possono raccontare liberamente la storia d’amore interreligiosa. L’attività del gruppo è iniziata l’anno scorso grazie ad una criticata pubblicità di gioielli nella quale compariva una coppia interreligiosa, nell’Ottobre 2020 “Yogi Adityanath, un monaco indù vestito di zafferano che è il primo ministro del BJP nello stato di Uttar Pradesh, ha detto che coloro che praticano “love jihad” non saranno risparmiati”. L’ordinanza promulgata in seguito ha reso la conversione religiosa un reato “con pene fino a 10 anni di carcere se giudicato colpevole di aver usato il matrimonio per costringere qualcuno a cambiare religione”, sebbene non siano stati ancora registrati casi di “Love jihad”. Sebbene il concetto di “Love jihad” sia molto offensivo nei confronti delle ragazze indù, le femministe del Paese non si sono ancora espresse al riguardo, tuttavia ILP continua la sua campagna informativa a favore dell’amore interreligioso raccogliendo un seguito sempre più ampio. Nel 1954 l’India ha approvato la legge Special Marriage Act, in cui viene approvato il matrimonio tra persone di fedi diverse, tuttavia ancora oggi insorgono diversi problemi nella registrazione di tali matrimoni. La pagina ILP raccoglie dunque tutte le storie di matrimoni misti che hanno superato o stanno ancora affrontando molte difficoltà affinché l’unione risultasse legale in India. (cit. AL-JAZEERA)

