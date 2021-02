Turchia, mistero svelato: monolite è trovata pubblicitaria per programma spaziale

13:24 – Sul patrimonio mondiale dell’Unesco, il sito archeologico di Gobekli Tepe, nel sud-est vicino al confine con la Siria, che secondo diversi studiosi ospita il tempio in pietra più antico del Mondo, lo scorso fine settimana è apparso un misterioso monolite, il quale ha concentrato l’attenzione sia della popolazione locale che dei media internazionali, per poi sparire. Il Presidente Recep Tayyip Erdogan ad Ankara ha rivelato che il monolite fosse un’iniziativa per promuovere il programma spaziale turco, infatti è ricomparso accanto al Presidente stesso. L’obiettivo primario del progetto spaziale è lo sbarco sulla luna entro il 2023, centenario della Repubblica turca, infatti la scritta in Gokturk sul monolite afferma: “Guarda il cielo se vuoi vedere la luna”. (cit. ANSA)

