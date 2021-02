Gorizia, incidente stradale

Questa notte, alle 1.20, una squadra è intervenuta in località Maranuz nel comune di Villesse a Gorizia per un incidente stradale. I Vigili del Fuoco giunti sul posto hanno trovato una vettura uscita di strada autonomamente con l’autista incastrato all’interno dell’abitacolo. Gli operatori hanno quindi utilizzato le cesoie oleodinamiche per tagliare le lamiere del veicolo riuscendo ad estrarre dell’abitacolo il ferito e lo hanno affidato al personale sanitario del 118. I Vigili del Fuoco hanno poi provveduto alla messa in sicurezza dell’autovettura incidentata e dell’area del sinistro. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri.

