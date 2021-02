Imprese. Nel 2020 calo per 65% edilizia, “ma capacità reazione”

Dati Federlazio su settore: “Usare bene recovery e meno burocrazia”

(DIRE) Roma, 11 Feb. – E’ l’incertezza a caratterizzare il sentimento delle imprese edili del Lazio per i prossimi mesi, dopo un 2020 – anno bollato come orribile per tutti i settori – che si e’ chiuso con il 65% delle aziende, soprattutto le piccole, con un calo del fatturato. Un dato elevato, certo, ma bilanciato, seppur timidamente, da un 20% delle imprese edili del Lazio che e’ riuscito a chiudere l’anno in maniera positiva, mentre il 15% non ha subito variazioni. Tanto che gli esperti del settore parlano di luci e ombre e di “capacita’ di reazione” da parte del tessuto economico dedicato all’edilizia. La speranza e’ certamente legata al Recovery fund, una pioggia di miliardi di euro che potrebbe risollevare le sorti del comparto, a patto che vi sia una sinergia tra istituzioni e privati. E istituzioni e privati si sono incontrati oggi al tempio di Adriano, a Roma, grazie al convegno organizzato sul tema da Federlazio. “L’auspicio e’ che l’intero sistema, dalle amministrazioni pubbliche centrali a quelle periferiche, si impegni a creare le condizioni per utilizzare al meglio i fondi del Recovery fund per creare reddito, occupazione, ammodernando e rendendo piu’ sicuro il Paese”, ha detto il presidente di Federlazio Edilizia, Alessandro Sbordoni, per il quale “semplificazione e efficientamento della macchina amministrativa non sono piu’ rinviabili”. Il rapporto annuale di Federlazio ha rilevato che poco piu’ della meta’ degli imprenditori prevede una significativa riduzione dell’attivita’, mentre il 45% si dichiara fiducioso e ritiene che la propria azienda possa tornare, in breve, in equilibrio, salvaguardando anche i livelli occupazionali. “Da Federlazio ci arriva un quadro a luci e ombre. Il 2020 e’ stato l’anno piu’ duro per questo settore- ha detto il presidente della camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti- ma ci sono stati segnali di reazione e di tenuta in particolare per il numero delle imprese che sono cresciute nel Lazio in misura maggiore rispetto ad altre parti d’Italia. Ci sono grandi aspettative per il 2021. In particolare il bonus del 110% soprattutto alle piccole imprese sta dando occasioni di lavoro, cosi’ come la ripresa degli investimenti pubblici che per tanti anni sono mancati a Roma e nel Lazio. E poi soprattutto il Recovery: ci sono dei progetti che riguardano la viabilita’ e non solo, che possono essere un volano per la ripresa del settore. Per questo, ritengo che nei prossimi mesi non solo il comparto edilizio sara’ in grado di recuperare cio’ che ha perso con il Covid, ma anche di rimettere in moto un elemento di sviluppo assolutamente necessario per la nostra citta’”. E se a Roma a pesare e’ il crollo del 50% degli investimenti immobiliari, la speranza si chiama riqualificazione energetica degli edifici, altro tema centrale del convegno dedicato proprio all’edilizia 4.0. “La transizione ecologica necessita di un diverso punto di vista, di strumenti che permettano di intercettare investimenti come il recupero delle case pubbliche”, ha detto l’assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Luca Montuori. “Credo che una attenta programmazione per la revisione di molto quartieri e luoghi pubblici della citta’ sia necessaria per permetterci di investire fondi non solo in grandi infrastrutture. L’impegno che possiamo mettere come amministrazione- ha aggiunto- e’ dotarsi di una progettualita’ dal piccolo al grande anche in collaborazione con la Regione, con cui abbiamo presentato un grande piano di investimenti”. D’accordo anche Massimiliano Valeriani, assessore all’urbanistica e alla Casa della Regione Lazio, che ha annunciato un “una grande operazione che faremo con Cassa depositi e prestiti di quasi 700 milioni di euro di investimenti per rifare gran parte delle palazzine dell’Ater di Roma”. A chiedere invece un nuovo confronto tra amministrazioni e privati e’ l’Acer, che con Nicolo’ Rebecchini ha lanciato un appello ai due assessori: “A breve ci saranno le elezioni cittadine e forse le vostre formazioni saranno vicine. Faccio una proposta: rivediamoci con in mano le proposte di modifica del Piano regolatore per l’applicazione della rigenerazione urbana e per risolvere problemi come le compensazioni, affinche’ le cose si facciano. La periferia non e’ solo un dormitorio, la pandemia lo ha dimostrato”. Piu’ luci che ombre, infine, per Michelangelo Melchionno, presidente Cna di Roma, secondo il quale “l’edilizia e’ un settore che non si e’ arreso perche’ formato da tante imprese che si sanno adattare all’evoluzione dei tempi. In un momento critico- ha detto- il settore dell’edilizia ha saputo rispondere in modo migliore di altri settori”. (Dip/ Dire) 18:19 11-02-21