Anche quest’anno l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) celebra la Giornata Internazionale delle Donne e Ragazze nella Scienza istituita dall’ONU e nata per riconoscere il ruolo fondamentale che le donne e le ragazze svolgono nella scienza e nella tecnologia. Per la promozione della Giornata, gli eventi dell’INGV – tutti online – sono:

14 ricercatrici dell’Istituto raccontano la loro storia di donne scienziate e le attività in cui sono impegnate.

L’INGV per la Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza 2021

Altri racconti di scienziate INGV sono contenuti nell’evento del Center of Excellence in Solid Earth (ChEESE) per l’11 febbraio.

Gaia, una giovane geologa, racconta la sua passione per la scienza e ci narra la vita e le scoperte di alcune donne che hanno fatto la storia nelle Scienze della Terra.

La storia di Gaia

L’evento on-line “Anche la cancellazione è violenza: storie di donne di Scienza” per valorizzare il contributo che le donne hanno dato alla disciplina delle Scienze della Terra, raccogliendo in una mostra una serie di biografie femminili cancellate dai libri di scuola, contro gli stereotipi creati da una passata cultura sociale.

Hanno partecipato alla creazione degli eventi dell’INGV le sedi di:

BOLOGNA

CATANIA, Osservatorio Etneo

MILANO

NAPOLI, Osservatorio Vesuviano

PISA

PORTOVENERE

ROMA