Nuoro, crolla un edificio disabitato

Nella serata di ieri, intorno alle 22:30, un edificio abbandonato in via Farina, nel cuore del centro storico di Nuoro, è crollato improvvisamente. È intervenuta una squadra della sede centrale, sul posto anche il funzionario di servizio per una verifica estesa anche alle altre abitazioni situate vicino all’edificio coinvolto. Fortunatamente non si registrano persone o altri edifici coinvolti dal crollo. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area mentre la strada è stata interdetta al traffico. (can)

comunicato stampa – fonte – http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=70232