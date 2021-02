Verona, incidente stradale sull’autostrada A4

In data odierna, alle 10, la squadra del distaccamento di Caldiero è intervenuta per incidente stradale avvenuto sull’ autostrada A4, nel tratto compreso tra Soave e Verona est in direzione Milano. Coinvolti nel tamponamento 5 mezzi tra cui un autoarticolato e 2 furgoni, uno dei quali si è ribaltato su un fianco. 5 le persone coinvolte di cui 1 trasportata in ospedale . I vigili del fuoco hanno operato per mettere in sicurezza l’intera area. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 11.20.

