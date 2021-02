Governo. Carfagna: da donna del Sud impegno per onorare l’incarico

(DIRE) Roma, 12 Feb. – “Ringrazio il Presidente Mattarella e il Presidente Draghi per la fiducia e il privilegio che mi concedono chiamandomi a far parte del nuovo governo. Da donna e politica del Sud, farò di tutto per onorare al meglio l’incarico che hanno voluto affidarmi”. Lo scrive su Facebook Mara Carfagna, dopo la nomina a Ministra per il Sud e la Coesione territoriale. “A Silvio Berlusconi- prosegue Carfagna – va il mio ringraziamento per avermi sostenuto nella mia attività politica e istituzionale in tutti questi anni e aver promosso oggi la mia nomina nell’esecutivo, in rappresentanza dei nostri comuni ideali”. (Com/Pol/ Dire) 21:44 12-02-21